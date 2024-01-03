Як заощадити гроші на продуктах: Три дієвих лайфхаки

Коли справа доходить до покупок продуктів, є кілька лайфхаків, які допоможуть вам заощадити гроші без шкоди для якості їжі, про них розповідає UAportal. Дотримуючись цих порад, ви зможете зберегти свої гроші і при цьому насолоджуватися смачною їжею.

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Домашня їжа замість напівфабрикатів

Багато людей покладаються на готові страви, вважаючи їх економічно вигідними та швидкими в приготуванні. Однак домашні страви насправді можуть допомогти вам заощадити значну суму грошей. Уникаючи таких продуктів, як заморожені пельмені та готові котлети, можна уникнути ризику споживання неякісного м'яса.

Не купуйте продукти які швидко псуються

Хоча це може здатися гарною ідеєю запастися продуктами, які швидко псуються, щоб заощадити гроші, це часто може призвести до марнотратства. Замість того, щоб купувати оптом продукти з коротким терміном зберігання, такі як молоко, йогурт, сир і ковбаси, краще купуйте їх за потребою. Оскільки сьогодні в магазинах немає дефіциту цих продуктів, ви можете легко придбати їх, коли це потрібно.

Звертайте увагу на акції та знижки

Всупереч поширеній думці, знижки та акції на продукти харчування – це не просто спосіб для магазинів позбутися прострочених товарів. Навпаки, вони використовуються для залучення більшої кількості покупців і збільшення продажів. Користуючись знижками, ви можете заощадити близько 20-30% своїх витрат на продукти харчування.

Раніше дієтологи назвали продукти, які сприяють накопиченню жиру на животі.

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