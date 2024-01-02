Багаті білками: Які продукти ідеально підходять для сніданку
Щоб схуднути, важливо не пропускати сніданок. Сніданок повинен бути ситним і корисним, щоб забезпечити організм енергією на весь день.
У виданні zhenskiy.kyiv розповіли про 7 продуктів, які ідеально підходять для сніданку під час схуднення. Ці продукти можна додавати в різні страви для сніданку, такі як омлет, каша, смузі або салат.
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- Тунець - це відмінне джерело білка та омега-3 жирних кислот. Омега-3 жирні кислоти допомагають знизити ризик розвитку серцево-судинних захворювань, а також сприяють зниженню ваги.
- Арахіс - це ще один хороший джерело білка. Крім того, арахіс містить корисні жири, такі як мононенасичені та поліненасичені жирні кислоти. Ці жири допомагають знизити рівень холестерину в крові.
- Грецький йогурт - це ще один продукт, який містить багато білка. Крім того, грецький йогурт містить кальцій, який необхідний для здорових кісток і зубів.
- Твердий сир - це ще один хороший джерело білка. Крім того, твердий сир містить кальцій і вітамін D.
- Гарбузове насіння - це відмінне джерело білка та магнію. Магній необхідний для здоров'я серця і м'язів.
- Тофу - це рослинне джерело білка. Тофу також містить кальцій, залізо та магній.
- Вівсяні пластівці - це відмінне джерело білка, клітковини та вітамінів. Вівсяні пластівці допомагають відчувати себе ситим протягом тривалого часу.
Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.
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