Як нарізати цибулю без сліз: поради кухарів

Нарізання цибулі без сліз – поширений кухонний виклик. UAportal пропонує прості і практичні способи, які допоможуть позбутися цієї проблеми.

Правильна техніка нарізання

Намагайтеся зберігати кореневий кінець цибулі недоторканим під час нарізання і використовуйте гострий ніж, щоб зменшити виділення сполук, що викликають сльозотечу.

Охолодження цибулі

Ще один спосіб запобігти сльозам під час нарізання цибулі – охолодити її в холодильнику перед тим, як нарізати. Це допомагає сповільнити виділення летких сполук з неї, тим самим зменшуючи подразнення очей.

Приготування цибулі

Один з нетрадиційних, але ефективних способів нарізати цибулю без сліз – це злегка відварити її перед нарізкою.

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Використання вентилятора

Створюючи потік повітря біля місця нарізання, ви можете розвіяти сполуки в цибулі, що викликають сльозотечу.

Одягайте захисні окуляри

Використання захисних окулярів може бути ефективним способом запобігти сльозам під час нарізання цибулі.

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