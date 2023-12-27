Як можна використати мед не лише в кулінарії: Ви здивуєтесь

Мед, чудовий продукт, відомий як більш здорова альтернатива цукру, його універсальність виходить за рамки кулінарії і охоплює народні рецепти і навіть косметологію. UAportal підготував кілька незвичних способів використання меду. Від боротьби з похміллям до полегшення алергії та допомоги в лікуванні укусу комарів – мед виявляється універсальним засобом при різних ситуаціях.

Засіб від похмілля

Вечірки та сімейні застілля іноді призводять до прорахунків у споживанні алкоголю. Хоча розсолу традиційно приписують цілющі властивості, менш відомою альтернативою є медова вода. Цей природний засіб має потенціал для полегшення симптомів похмілля.

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Полегшення алергії

Боротьба з сезонною алергією може бути складним завданням, але включення щоденної чайної ложки меду у свій раціон може значно зменшити симптоми.

Укуси комарів

Поєднання меду та кориці може бути корисним засобом, щоб полегшити свербіння після укусу комарів. Змішавши ці два інгредієнти в рівних пропорціях і м'яко масажуючи уражені ділянки, можна полегшити свербіж.

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