Як легко очистити ручки газової плити: 4 корисні поради

Підтримання ручок газової плити в чистоті та належному стані є важливою умовою гігієни на кухні. UAportal розповів про прості та натуральні засоби для чищення, які можуть відновити блиск ручок плити.

Оцет і вода

Змішайте рівні частини білого оцту й води в пляшці з розпилювачем. Розпорошіть розчин на брудні ручки й залиште на 5-10 хвилин, щоб роз'ївся бруд. Потім почистьте ручки щіткою з м'якою щетиною або губкою та витріть їх вологою ганчіркою.

Паста з харчової соди

Приготуйте пасту з харчової соди й води, нанесіть її на брудні ручки та залиште на 15-20 хвилин. Потім протріть ручки вологою ганчіркою або губкою, щоб видалити бруд. Ретельно промийте їх водою та висушіть чистим рушником.

Лимонний сік і сіль

Змішайте лимонний сік і сіль, щоб створити очищувальну пасту. Нанесіть її на ручки й залиште на 10-15 хвилин. Потім протріть їх вологою губкою або ганчіркою, щоб видалити накопичений бруд. Промийте ручки водою та ретельно висушіть.

Тепла мильна вода

Наповніть миску теплою водою та додайте кілька крапель засобу для миття посуду. Занурте губку або ганчірку в розчин й обережно протріть ручки, щоб видалити жир і бруд. Промийте все чистою водою та висушіть їх рушником.

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