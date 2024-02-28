Як підтримувати гостроту кухонних ножів: 3 ефективні поради

Підтримання гостроти кухонних ножів необхідне для ефективного та безпечного приготування їжі. UAportal поділився кількома практичними порадами, які допоможуть зберегти гостроту і надійність лез.

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Використання обробної дошки

Завжди використовуйте обробну дошку замість того, щоб різати на твердих поверхнях, таких як стільниці або тарілки. Це допоможе запобігти затупленню леза ножа від контакту з твердими матеріалами. Щоб уникнути пошкодження ножів, дуже важливо вибрати обробну дошку з безпечного для ножів матеріалу, наприклад, дерева або пластику.

Правильне зберігання

Ножі слід тримати в спеціальному блоці, на магнітній стрічці або в чохлах для ножів, щоб захистити їхні леза від контакту з іншими предметами чи поверхнями. Не зберігайте їх у шухлядах, де вони можуть легко стикатися з іншими предметами й затупитися. При транспортуванні ножів, завжди необхідно використовувати захисний чохол для леза, щоб вберегти їх від пошкоджень.

Регулярна заточка

Регулярне шліфування та заточка мають вирішальне значення для збереження гостроти кухонних ножів. Використання точильної сталі для вирівнювання кромки леза до або після кожного використання допомагає підтримувати його найкращі робочі характеристики. Крім того, якщо ви помітили погіршення гостроти ножів, варто віднести їх до майстерні для професійного заточування.

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