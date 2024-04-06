Як крохмаль використати у повсякденному житті: його властивості

Крохмаль має дивовижні та різноманітні застосування, які виходять далеко за межі кулінарії. UAportal підготував добірку способів нестандартного використання даного продукту в повсякденному житті.

Використання у садівництві

Один із цікавих методів – використовувати крохмаль як природний дезінфікуючий засіб для ґрунту, змішуючи його з водою.

Крохмаль також можна використовувати як стимулятор росту рослин, додаючи його до ґрунтової суміші перед висадкою розсади.

Крохмаль у творчості

Крохмаль може бути корисним компонентом у різних художніх та ремісничих проєктах. Одна з цікавих ідей – зробити саморобний слайм. Крім того, змішавши його з водою, можна приготувати клейстер для виробів з пап'є-маше, що є нетоксичною альтернативою хімічним клеям.

Ще один унікальний спосіб використання крохмалю – додавання до нього ароматизаторів і барвників для створення пластиліну.

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Для догляду за одягом

Крохмаль можна використовувати для видалення жирних плям з одягу, наносячи його на забруднену ділянку перед пранням. Більше того, його можна додавати до прального порошку, щоб одяг залишався свіжішим надовше. Крохмаль також можна наносити на комірці та манжети перед пранням, щоб ефективно розчинити бруд і жир.

Засоби для чищення

Цікавою ідеєю є використання крохмалю для створення натурального засобу для миття скла, змішавши його з оцтом і водою.

Крохмаль також можна використовувати для поглинання плям на килимах та оббивці. Також його можна змішати з водою, щоб отримати пасту для чищення столового срібла.

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