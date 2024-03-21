Як уникнути нещасть під час чаювання: народні прикмети та забобони

Чай – улюблений напій українців, пов'язаний з містичними віруваннями та прикметами. Наші предки мали тверді переконання щодо наслідків споживання, які, як вважалося, накликають біду та нещастя. UAportal розповів, яких заходів обережності слід дотримуватися, віддаючись цій віковій традиції.

Згідно з прикметами, якщо пити чай з ложкою в чашці, то це може привернути фінансові труднощі та негативну енергію у ваш дім. Особливо не рекомендувалося це робити незаміжнім дівчатам, оскільки вважалося, що це передвіщає самотність.

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Ще одне табу, пов'язане з чаюванням, – це використання ложки. За чутками, якщо пити чай прямо з неї, то на людину накладалися борги. Тріснута чашка ще більше посилювала ці забобонні вірування, оскільки вважалася ознакою нещастя, що насувається.

Слід суворо уникати пити чай з чужої чашки. Вважалося, що цей вчинок переносить всі біди і проблеми власника чашки на того, хто нічого не підозрює. Втім, якщо трохи чаю випадково пролилося на себе, не варто засмучуватися. Народні традиції стверджують, що така подія є сприятливим знаком, що сигналізує про прихід приємних новин.

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