Павуки в оселі: прикмети і факти, які варто знати для спокійного життя

Павуки в будинку здавна асоціюються з різними забобонами. Хоча багато хто вважає, що вони мешкають лише в брудних і темних місцях, існують й інші причини їхньої присутності. UAportal розповів про прикмети, пов'язані з павуками, і чи становлять вони загрозу для людей.

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Народні повір'я про павуків у будинку

Помітити павука у своєму будинку вважається щасливою прикметою. Крім того, якщо оселилося кілька, то це принесе багатство мешканцям. За віруваннями, побачити мертвого павука означає фінансові проблеми та сімейні суперечки. Якщо його вбили ви або хтось із ваших близьких, це означатиме появу хвороби.

Вважається, що вбиваючи павуків, можна накликати біду і примножити власні гріхи. Замість цього рекомендується акуратно зняти павука віником і випустити його на вулицю. Якщо ви знайшли павука на верхньому одязі, це вказує на майбутні зміни у вашому гардеробі. Виявивши його в кишені, будьте готові до фінансового прибутку.

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Цікаво якщо павук спускається і залишається нерухомим над обіднім столом, це вважається ознакою того, що у господарів будинку є ворог. Помітити в денний час на стіні повзучого павука вважається ознакою прийдешнього великого щастя. Неодружені люди можуть сприйняти це як знак кохання на горизонті.

Забобонні вірування про павутиння

Присутність павука, який плете павутину в кутку вашого будинку, вважається позитивним знаком. Вважається, що оселя несе в собі як позитивну, так і негативну атмосферу, причому кути часто накопичують негативну енергію. Отже, павутиння в кутовому просторі, як кажуть, поглинає і утримує цю негативну енергію.

Раніше ми писали про те, які прикмети та забобони пов'язані з приходом гостей.

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