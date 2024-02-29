Як позбутися жовтих плям на підвіконнях: 3 ефективні поради

Білі підвіконня можна зберегти яскравими й чистими за допомогою простих засобів. UAportal поділився порадами, які допоможуть ефективно усунути пожовтіння та забруднення поверхонь.

Освітлювальний розчин

Приготуйте суміш з рівних частин білого оцту й води в пульверизаторі. Отриманий розчин розпиліть на підвіконня та залиште на кілька хвилин, а потім витріть чистою ганчіркою. Кислотність оцту допомагає усунути пожовтіння та накопичення бруду, у результаті чого підвіконня буде яскравішим і чистішим.

Скраб з харчової соди

Приготуйте пасту з харчової соди та води, а потім нанесіть її на пожовклі або брудні ділянки підвіконня. Потім делікатно почистьте їх губкою або м'якою щіткою. Абразивність соди допомагає видалити стійкі плями й бруд, а також нейтралізує запахи. Після скрабування, залишки пасти слід витерти вологою ганчіркою.

Лимонна свіжість

Додайте свіжого аромату та додаткового очищення. Розріжте лимон навпіл і натріть ним підвіконня. Природна кислотність цитруса сприяє розчиненню бруду та освітленню будь-яких пожовтінь, а також залишає цитрусовий аромат. Після цього, протріть підвіконня вологою ганчіркою, і ви отримаєте гарну білосніжну поверхню.

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