Як усунути неприємні запахи з одягу із секонд-хенду: 3 корисні поради

Якщо вас коли-небудь розчаровували стійкі запахи одягу з секонд-хенду, то ці лайфхаки допоможуть освіжити речі. UAportal поділився простими, але дієвими методами, які стануть у пригоді в цій ситуації.

Відео дня

Оцтовий розчин

Приготуйте суміш з однієї частини білого оцту й двох частин води в пляшці з розпилювачем. Розчин необхідно розпорошити на необхідні ділянки одягу й залишити висохнути на повітрі.

Харчова сода

Для цього потрібно покласти річ у великий поліетиленовий пакет з чашкою харчової соди, закрити пакет і залишити на 24 години. Це дозволить соді поглинути запах. Після цього, одяг слід витрусити на відкритому повітрі, щоб видалити надлишки соди, а потім випрати, як зазвичай.

Сонячне світло й свіже повітря

У сонячний, вітряний день розвісьте речі надворі, щоб використати сонячне світло й свіже повітря. Таке поєднання допомагає природним чином усунути неприємні запахи, руйнуючи та розсіюючи молекули, що спричиняють неприємний запах. Цей метод не лише освіжає одяг, але й освітлює та дезінфікує його.

Раніше UAportal розповідав, які речі не можна прати в машинці.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!