Як позбутися неприємних запахів з обробної дошки: 5 цікавих порад

Коли справа доходить до підтримки чистоти обробної дошки, усунення запахів має вирішальне значення для приготування їжі. UAportal підготував п'ять порад, які допоможуть уникнути цієї проблеми.

Використання оцту та харчової соди

Щоб усунути неприємні запахи на обробній дошці, спробуйте використати суміш оцту та харчової соди. Спочатку посипте поверхню дошки харчовою содою, а потім збризніть її білим оцтом. Залиште суміш на кілька хвилин, а потім протріть дошку чистою губкою.

Лимонно-сольовий скраб

Ще один ефективний метод усунення неприємних запахів з обробної дошки полягає у використанні лимонно-сольового скрабу. Посипте дошку крупною сіллю, потім розріжте лимон навпіл і втирайте сіль у поверхню. Залиште на кілька хвилин, потім промийте дошку водою і дайте їй висохнути.

Ефірні олії

Можна також використовувати ефірні олії, щоб очистити обробну дошку. Її можна змішати з водою і розбризкати на дошку. Залиште на кілька хвилин, а потім протріть чистою ганчіркою – це не тільки усуне неприємні запахи, але й допоможе продезінфікувати поверхню.

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Перекис водню

Щоб усунути стійкі запахи, спробуйте очистити обробну дошку за допомогою перекису водню. Просто налийте або розпиліть трохи на дошку, а потім залиште на кілька хвилин. За допомогою щітки або губки потріть розчином поверхню, потім змийте водою і ретельно висушіть.

Щоденний догляд

На додаток до цих методів, важливо щодня доглядати за дошкою, щоб запобігти накопиченню неприємних запахів. Після кожного використання її слід мити гарячою мильною водою і давати повністю висохнути. Крім того, завжди зберігайте дошку в добре провітрюваному приміщенні, щоб запобігти накопиченню вологи і запахів.

Раніше UAportal писав про різні природні методи, які дозволяють швидко, ефективно та з мінімальною кількістю продуктів ароматизувати вашу кухню після смаження чи приготування їжі. Адже ці стійкі запахи можуть затримуватися на тривалий час.

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