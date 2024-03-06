Як усунути стійкі запахи у старій квартирі: 3 ефективних лайфхаки

Старі квартири, особливо ті, в яких давно не проводився ремонт, часто мають сильний і стійкий запах. Навіть після ретельного прибирання з використанням різних засобів побутової хімії проблема може не зникнути. UAportal підготував три лайфхаки для боротьби з цією проблемою, використовуючи доступні засоби.

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Оцет

Окрім кулінарного використання, столовий оцет є відмінним засобом для чищення. Він підходить для протирання підлоги, меблів та декоративних елементів.

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Для приготування розчину змішайте 2 столові ложки 9% оцту з 1 склянкою води. У разі появи стійких запахів повторити процес прибирання 2-3 рази, забезпечивши належне провітрювання.

Харчова сода

Харчова сода – це потужний засіб для боротьби з неприємними запахами, який не залишає слідів і розводів. Використовуйте цей розчин для обробки підлог і гладких поверхонь. Для досягнення оптимального результату змішайте 100 грамів соди з 1 літром води.

Марганець

Вважається потужним засобом, перманганат калію, також відомий як марганець, служить для багатьох цілей. Він ефективний для чищення підлоги, меблів, килимів і навіть для прання одягу. Марганець потужно діє проти затхлих запахів, цвілі та забезпечує ретельну дезінфекцію поверхні.

Раніше UAportal писав про різні природні методи, які дозволяють швидко, ефективно та з мінімальною кількістю продуктів ароматизувати вашу кухню після смаження чи приготування їжі. Адже ці стійкі запахи можуть затримуватися на тривалий час.

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