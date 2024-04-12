Як позбутися кліщів на дачі: корисні поради

UAportal підготував кілька ефективних порад, які допоможуть позбутися кліщів на дачі. Дізнайтеся більше про ці методи.

Натуральні засоби

Олія чайного дерева, евкаліптова та олія німу відомі своїми відлякуючими властивостями проти кліщів. Розведіть кілька крапель однієї з цих олій у воді і використовуйте її, щоб очистити речі та поверхні на дачі.

Підтримуйте чистоту

Підтримання належної чистоти на дачі має вирішальне значення для запобігання їх появі. Регулярно прибирайте та пилососьте, звертаючи увагу на приховані кути, тріщини та щілини, в яких можуть ховатися кліщі.

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Зверніться за допомогою

Зверніться до професійної служби дезінсекції, якщо вони не зникають. Вони можуть застосувати сучасні методи та засоби для знищення кліщів і запобігання їхньому поверненню. Обирайте перевірену компанію з боротьби зі шкідниками, яка вже має подібний досвід.

Домашні тварини

Якщо на дачі є домашні тварини, регулярно доглядайте за ними, адже шкідники можуть їх уражати. Використовуйте відповідні засоби від бліх та кліщів, а також перевіряйте їхні ліжечка та місця мешкання. Запобігання переносу кліщів домашніми тваринами допоможе уникнути їх розповсюдження.

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