Як використати решітку для духової шафи: 5 способів

Призначення решітки для духової шафи часто залишається непоміченим, оскільки багато хто використовує її лише як базову підставку для дека. Однак потенційне застосування цієї металевої решітки виходить далеко за межі її основної ролі. UAportal розповів про п'ять винахідливих способів, як максимально ефективно її використовувати.

Сосиски на грилі та запікання курячих ніжок

Використовуйте решітку духовки як платформу для смаження ароматних сосисок на грилі або ідеального запікання курячих ніжок. Поклавши м'ясо на верхню решітку, а внизу розташувавши картопляні дольки, ви дозволите соку плавно просочуватися на овочі, в результаті чого вийде чудове поєднання смаків.

Соковитий шашлик

Щоб отримати смачний шашлик, замаринуйте м'ясо, як зазвичай, а потім без зусиль підсмажте його на решітці. Вона гарантує, що всі сторони шашлику пропечуться до ідеальної готовності, а смакові якості чудово збережуться.

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Запечені в духовці овочі, яблука, риба

Розширте свій кулінарний асортимент, використовуючи решітку для приготування безлічі інших інгредієнтів. Поекспериментуйте з запіканням овочів, таких як болгарський перець і цукіні, або ж спробуйте приготувати смачні сушені яблука. Крім того, приготуйте на решітці рибу або гриби.

Піца

Перетворіть решітку на деко для піци, просто поклавши зверху аркуш фольги. Ця імпровізація перетворює решітку на зручну платформу для випікання смачної хрусткої піци. Фольга забезпечує рівномірний розподіл тепла, створюючи чудову скоринку.

Використовуйте уяву

Нехай ваша кулінарна творчість розкриється, пристосувавши решітку до ваших потреб. Ви можете використовувати її, щоб підняти каструлі для кращої циркуляції тепла або навіть створити імпровізовану підставку для підігріву випічки.

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