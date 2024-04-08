Як та для чого використовувати попіл у садівництві: ефективні поради

Попіл є цінним ресурсом для садівників, які прагнуть покращити здоров'я рослин та захистити їх від шкідників. UAportal, підготував поради для його застосування в саду.

Крім того, що попіл багатий на такі необхідні поживні речовини, як фосфор, кальцій, калій, залізо, цинк, магній і марганець, він також сприяє розкисленню ґрунту і поліпшенню його структури.

Добриво

Перед посадкою додайте приблизно 1,5 ложки (8–10 грамів) попелу в кожну ямку для саджанців. Для рослин, що вже ростуть, розчиніть 300–500 грамів попелу у воді і використовуйте для поливу.

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Плодові дерева та кущі отримують користь від весняного внесення від 100 до 150 грамів на квадратний метр, в ідеалі в поєднанні з торфом для максимальної ефективності. Овочеві культури потребують дози від 100 до 150 грамів на квадратний метр, а картопля і бобові – від 60 до 100 грамів і від 150 до 200 грамів відповідно.

Проти шкідників та плісняви

Попіл може сприяти боротьбі зі шкідниками. З сірою пліснявою на полуниці можна ефективно боротися, обпилюючи ним рослини. Використовуйте від 10 до 15 грамів на рослину і повторіть процес два – три рази, щоб усунути сіру гниль.

Для боротьби з борошнистою росою на огірках, аґрусі та смородині приготуйте розчин, закип'ятивши 300 грамів попелу у 2–3 літрах води, дайте настоятися протягом 4–6 годин і додайте 30 грамів натертого господарського мила. Нарешті, процідіть розчин і використовуйте його для обробки уражених культур.

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