Як досягти рясного цвітіння орхідей: поради експертів

UAportal пропонує рішення, що робити, аби орхідея рясно цвіла. Ключовим моментом є створення оптимальної нічної температури, оскільки орхідеї процвітають у субтропічних умовах, де вночі спостерігаються перепади температури. Зниження температури приблизно на 5-6 градусів за Цельсієм стимулює швидке цвітіння.

Цього можна досягти, перемістивши на ніч горщик орхідеї з кімнати в прохолодне місце. Якщо є можливість, відкривши вікно поблизу, можна забезпечити необхідну вологість і свіже повітря, які так необхідні цим субтропічним рослинам.

У випадках, коли переміщення орхідеї неможливе, альтернативним варіантом є використання вентилятора для створення прохолодного повітряного потоку. Легкий протяг, який створює вентилятор, спонукає орхідею виробляти квітконоси, що призводить до появи бутонів.

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Крім того, досвідчені садівники відкрили секретний інгредієнт для підживлення орхідей – це звичайні кухонні продукти. Рецепт передбачає приготування домашнього добрива з легкодоступних інгредієнтів:

1. Картоплю потрібно натерти на тертці або нарізати невеликими шматочками і відварити.

2. З'єднайте варену картоплю з нарізаними бананами і додайте невелику кількість цукру.

Цю суміш слід зберігати в закритому посуді і згодом розвести водою перед нанесенням безпосередньо на коріння орхідеї в процесі підживлення.

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