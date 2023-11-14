Як досягти білосніжної усмішки в домашніх умовах: 4 корисні поради

Красива, білосніжна усмішка – це мрія багатьох, адже не всі мають білі природні зуби. На щастя, ви зможете їх відбілити, звернувшись до професійного лікаря або спробувавши домашні методи. UAportal поділився корисними лайфхаками, які допоможуть вам у цьому.

Харчова сода

Це універсальний побутовий продукт, який можна використовувати для різних цілей, зокрема, і для відбілювання зубів. Змішайте чверть чайної ложки соди з теплою водою. Обережно занурте зубну щітку в суміш і виконуйте звичайну процедуру чищення зубів.

Полуниця та яблука

З'їдаючи кілька яблук протягом дня, ви позбудетеся незначних забруднень і залишите в роті відчуття свіжості. Полуниця, відома вмістом яблучної кислоти, також має подібний ефект.

Полоскання солоною водою

Змішайте кілька ложок солі в склянці теплої води та прополощіть розчином ротову порожнину. Сіль не тільки допомагає усунути бактерії, але й зміцнює та відбілює емаль. Важливо зазначити, що цей метод призначений для періодичного профілактичного використання, а не для регулярної практики.

Стежте за раціоном

Відомо, що рис, риба та курятина, сприяють відбілюванню зубів. Проте не вживайте такі продукти, як кава, вино, чорниця, морква та буряк, оскільки вони можуть спричинити появу характерного забарвлення на зубах.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

Раніше, UAportal поділився, що можна зробити зі старою зубною щіткою.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!