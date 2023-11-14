Що можна зробити зі старою зубною щіткою: корисні лайфхаки

Що робити зі старою зубною щіткою перед тим, як викинути її на смітник? Є кілька творчих способів використання цього невеликого предмета, які можуть здивувати.

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Перед тим, як позбутися старої зубної щітки, подумайте про те, як вона може знайти нове застосування в різних сферах вашого життя, пише Главред.

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Прибирання та Чищення: Стара зубна щітка – ідеальний інструмент для чищення важкодоступних місць. Вона може бути корисною для чищення кахлів, вчищання між клавішами клавіатури або навіть для очищення щілин у вентиляційних отворах. Догляд за Взуттям: Зубні щітки ідеально підходять для догляду за взуттям. Вони можуть бути використані для чищення підошв, обробки замші або як заміна старих щіток у наборах для чищення взуття. Догляд за Дрібними Рослинами: Зубна щітка може виявитися відмінним інструментом для догляду за кімнатними рослинами. Використовуйте її для поливу, проріджування чи навіть як зручну мірну ложку для ґрунту. Догляд за Технікою: Стара зубна щітка ідеально підходить для очищення та догляду за технікою. Вона може бути використана для чищення клавіатур, вентиляторів комп'ютерів та внутрішніх частин побутових приладів.

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