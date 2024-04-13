Як часто слід міняти постіль влітку, щоб покращити сон у спекотну погоду

Влітку терморегуляція людини стає активнішою, що вимагає частішого прання одягу. Однак важливо не забувати про стан постільної білизни. На ній осідає пил, бруд і піт, тому для забезпечення чистоти і комфорту під час сну в спеку необхідна регулярна її заміна. UAportal розповідає, як часто потрібно міняти постільну білизну.

Розуміння того, як часто потрібно міняти постільну білизну влітку, має вирішальне значення. У холодні місяці часто достатньо міняти постільну білизну раз на два тижні. Однак влітку рекомендується оновлювати постіль щонайменше двічі на тиждень. Варто зазначити, що заміна всього комплекту не завжди є необхідною. Проста заміна наволочок і простирадл забезпечить контакт вашого тіла з чистою і свіжою тканиною, що сприятиме кращій якості сну.

Вибір правильної тканини для постільної білизни також має першорядне значення для комфортного літнього сну. Ідеальним варіантом буде вибір повітропроникних матеріалів, таких як бавовна, оскільки вони покращують циркуляцію повітря та запобігають перегріванню.

Крім періодичної зміни, постільну білизну також слід оновлювати з часом через зношування. Бажано замінювати постільну білизну кожні два-три роки, щоб підтримувати її якість. Зручно купувати одразу два комплекти, щоб мати змогу чергувати їх між змінами.

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Ось кілька корисних порад, які варто враховувати при виборі якісної постільної білизни

- Вища щільність плетіння тканини означає підвищену довговічність.

- Понюхайте тканину, щоб переконатися, що вона не має сторонніх або небажаних запахів.

- Огляньте всі шви; вони повинні бути рівними і добре обробленими.

- Вищі максимально допустимі температури прання свідчать про кращу якість барвника, тому шукайте постільну білизну, яка витримує температуру не менше 60 градусів за Цельсієм.

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