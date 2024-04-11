Як випрасувати одяг без праски: вражаючий лайфхак від господинь
Втомилися від прасування? Не витрачайте час на цю рутинну роботу! Існує простий і ефективний спосіб розгладити одяг без праски.
Для нього вам знадобиться дистильована вода - 125 мл, кондиціонер для білизни - 1 столова ложка, оцет - 1 столова ложка. Про це пише Share.info.
Інструкція:
- Змішайте всі інгредієнти в пульверизаторі.
- Ретельно струсіть.
- Розпорошіть засіб на м'ятий одяг.
- Розгладьте складки руками.
- Насолоджуйтесь охайним одягом без зайвих зусиль!
Чим корисний цей лайфхак:
- Швидко та легко розгладжує складки.
- Надає одягу приємного аромату.
- Заощаджує час та електроенергію.
- Безпечний для будь-яких типів тканин.
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Порада:
- Щоб одяг після прання був менш м'ятим, віджимайте його на низьких обертах і одразу розвішуйте.
Додаткові лайфхаки:
- Використовуйте парову праску для швидкого та легкого прасування.
- Замість дистильованої води можна використовувати звичайну воду.
- Додайте до суміші кілька крапель ефірної олії для додаткового аромату.
Нагадаємо, ми вже писали, як випрасувати постільну білизну без праски.
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