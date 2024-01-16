Як бути уважнішим на дорозі: Поради водіям

Безпека дорожнього руху має першорядне значення, тому дуже важливо бути уважним на дорозі. UAportal підготував декілька важливих порад, які допоможуть вам у цьому.

Уникайте відволікаючих факторів

Важливою порадою для того, щоб бути більш уважним на дорозі, є зменшення відволікаючих чинників. Це включає в себе утримання від використання мобільних пристроїв, ведення активних розмов або прослуховування гучної музики під час руху. Усуваючи відволікаючі фактори, водії можуть зосередитися на дорозі і швидко реагувати на будь-які несподівані події.

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Перевірка сліпих зон

Завжди перевіряйте сліпі зони перед зміною смуги руху або поворотами. Активно використовуйте дзеркала, а також повертайте голову, щоб перевірити наявність потенційних небезпек. Ця проста звичка може запобігти зіткненню з автомобілями, які можуть бути приховані у сліпих зонах. Крім того, будьте обережні з мотоциклістами та велосипедистами, яких може бути важче помітити.

Уникайте перевищення швидкості

Дотримання швидкісного режиму відповідно до дорожніх та погодних умов є дуже важливим. Перевищення швидкості збільшує ймовірність аварій і зменшує час, доступний для реагування на непередбачувані ситуації.

Добре відпочивайте

Водіння вимагає розумової та фізичної готовності. Не сідайте за кермо, якщо відчуваєте втому або сонливість, оскільки це значно погіршує здатність зосереджуватися і швидко реагувати. Переконайтеся, що добре відпочили перед тим, як вирушати в дорогу, це допоможе бути більш безпечним та уважним за кермом.

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