Як швидко визначити неякісні продукти: поради для безпечних покупок

Важливість придбання високоякісної продукції неможливо переоцінити. Обираючи якість, ми отримуємо користь як для здоров’я, так і для гаманців, гарантуючи, що не станемо жертвами замаскованих товарів. UAportal розповів декілька порад, які допоможуть визначити неякісні харчі.

Банани

Не купуйте бананів з помітними ребрами, незалежно від їх надто стиглого вигляду. Пам’ятайте, дозрівання настає на дереві, а не під час транспортування. Уникайте безпідставних очікувань, що великі фрукти будуть такими ж соковитими, як очікується. Банани зі значним зеленуватим відтінком, як правило, мають трав'янистий смак. Шукайте ті, які мають яскравий жовтий колір.

Червоний перець

Свіжий та якісний червоний перець повинен мати блискучий вигляд, що свідчить про його насичений смак.

Зефір

При обережному натисканні пальцем, на поверхні якісного зефіру не повинно залишатись вм'яток. Зефір, наповнений синтетичними барвниками, має яскраві та інтенсивні кольори, які зазвичай використовуються для маскування несвіжості. Неякісний продукт має присмак гуми, що свідчить про поганий склад та інгредієнти.

Ковбаса

Неякісна ковбаса часто має надто яскравий відтінок, через що важко розрізнити зеленуватий колір, який свідчить про зіпсованість.

Зелений горох

Зіпсований консервований зелений горох помітний по мутному розсолу, що свідчить про його перестиглість. Якщо рідина в банці зі зеленим горошком видається прозорою, то це означає, що перезрілий горох промивали, щоб приховати погану якість.

Сир

Оцінюючи якість сиру, зверніть увагу на наявність дірочок різного розміру, що часто вказує на низьку якість. Темні смуги біля шкірки вказують на недозрілість сиру та додають йому небажаний присмак.

Раніше, UAportal поділився, як заморозити яйця на зиму.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!