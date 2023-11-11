Як заморозити яйця на зиму: як це правильно зробити

Багато хто з нас шукає способи скоротити витрати і заощадити гроші. Один зі способів – скористатися знижками на продукти, але це часто призводить до занепокоєння щодо термінів придатності. Розумним рішенням цієї проблеми є заморожування сирих яєць про запас. У цій статті UAportal розповідає про те, як правильно заморозити яйця, і дає поради, як збільшити термін їхнього зберігання.

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Як заморозити сирі яйця

Коли справа доходить до заморожування сирих яєць, просто покласти їх у морозильну камеру не рекомендується. Заморожування цілих яєць у шкаралупі може призвести до того, що вони вибухнуть і утворять безлад, коли білок і жовток замерзнуть і розширяться.

Однак є спосіб заморозити яйця без будь-яких потенційних катастроф. Замість того, щоб заморожувати їх у шкаралупі, почніть з розбивання і збивання яєць до однорідної маси. Потім розлийте збиті яйця у форми для льоду або силіконові формочки для кексів. Заморожені порції яєць можна зберігати до року.

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Як заморозити яйця в шкаралупі

Якщо ви віддаєте перевагу заморожуванню цілих яєць, їх необхідно попередньо зварити. Ось простий спосіб заморозити варені яйця:

1. Відваріть яйця до готовності.

2. Дайте відвареним яйцям охолонути.

3. Охолоджені варені яйця помістити в герметичний контейнер.

Ви можете зберігати ці варені яйця в морозильній камері, підтримуючи температуру -15 градусів, до шести місяців.

Як використовувати заморожені яйця

Коли настане час використовувати заморожені яйця, важливо правильно їх розморозити. Рекомендований метод – розморозити їх у холодильнику, залишивши на ніч.

Для розігріву готових яєць бажано використовувати духовку. Якщо ви заморозили тільки білки окремо, перед збиванням дайте їм відстоятися при кімнатній температурі протягом 30 хвилин.

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