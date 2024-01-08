Як швидко охолодити суп у каструлі: Швидкі та прості способи

UAportal розповідає про практичні рішення, як швидко охолодити гарячий суп, не використовуючи при цьому холодильник. Дотримуйтесь цих лайфхаків, щоб швидше насолоджуватися стравою.

Використання крижаної води

Один з ефективних лайфхаків для швидкого охолодження супу в каструлі без холодильника є використання крижаної води. Для цього методу слід підготуйте велику миску або ємність, наповнену крижаною водою. Потім каструлю з гарячим супом можна обережно опустити в крижану воду, слідкуючи за тим, щоб рідина не потрапила в страву.

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Постійне перемішування

Після приготування суп потрібно безперервно помішувати в каструлі ополоником або великою ложкою. Це допоможе забезпечити швидке та рівномірне охолодження страви.

Використовуйте метод металевої ложки

Покладіть металеву ложку в холодильник на кілька хвилин. Після охолодження обережно перемішайте гарячий суп цією ложкою.

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