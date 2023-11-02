Їстимуть навіть діти: рецепт супу з сирними кульками
Цей суп за рецептом від Shuba ідеально готувати в перші холоди. Він просто готується, але неймовірно смачний.
Інгредієнти:
Куряча четвертина – 1 шт.
Вода – 1.5 л
Картопля – 5 шт.
Морква – 1 шт.
Цибуля ріпчаста – 1 шт.
Лавровий лист – 2 шт.
Сіль - за смаком
Перець чорний мелений - за смаком
Для сирних кульок
Сир твердий – 100 г
Яйця курячі – 1 шт.
Масло вершкове несолоне – 50 г
Борошно – 3 ст. л.
Приправа для снеків, сирна – за смаком
Зелень – за смаком
Спосіб пригоутвання:
Курячу чверть залийте водою й доведіть до кипіння. Варіть 40 хв, знімаючи піну. Витягніть та залиште остигати.
Картоплю наріжте кубиками, моркву і цибулю — соломкою та відправте у бульйон, додайте лаврові листи, сіль, перець і варіть 15 хвилин.
Сир натріть на велику тертку, додайте масло, яйце та перемішайте. Додайте борошно й замісіть тісто.
Тісто розділіть на 2 частини, скачайте ковбаски та наріжте їх скибочками. Сформуйте з них кульки та відправте у холодильник на 30 хвилин.
М’ясо наріжте шматочками. У суп покладіть шматочки м’яса, сирні кульки й варіть 5 хвилин.
Додайте зелень та варіть ще 2 хвилини.
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