Як швидко та якісно відмити посуд від горілого молока

Відмивання посуду від пригорілого молока може виявитися складною задачею, оскільки залишки цього продукту можуть створити неприємний запах та вплинути на смак подальших страв. UAportal підготував декілька лайфхаків, що допоможуть вирішити цю проблему.

Метод швидкого замочування

Щоб легко очистити посуд з засохлим або пригорілим молоком, можна скористатися методом швидкого замочування. Почніть з наповнення раковини або ємності теплою мильною водою і помістіть туди каструлю. Залиште її на 10-15 хвилин. Тепла вода і мило допоможуть розпушити засохле молоко, і його буде легше відмити.

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Ополіскування оцтом

Після використання методу швидкого замочування можна ополоснути посуд оцтом. Змішайте в пульверизаторі рівні частини води та білого оцту і збризніть каструлю перед миттям, як зазвичай. Кислота, що міститься в оцті, допомагає розщеплювати залишки молока і залишає посуд блискуче чистим.

Скраб з харчової соди

Для стійких плям від молока можна приготувати пасту з харчової соди та води. Її слід нанести на уражені ділянки і м'яко почистити губкою або ганчіркою. М'який абразивний характер соди видалить плями, а посуд буде виглядати як новий.

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