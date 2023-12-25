Хитрощі досвідчених господинь: Як очистити пригоріле дно емальованої каструлі

Досвідчені господині знають, як важко відчистити пригорілу каструлю, але вихід є. UAportal розповідає про перевірені методи з використанням простих побутових інгредієнтів, які допоможуть відчистити стійкі пригорілі залишки їжі.

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Ключ до успіху – вирішити проблему якомога швидше, доки пригоріла їжа не встигла повністю висохнути. В іншому випадку, можливо, доведеться вдатися до побутової хімії для ретельного очищення.

Кислі яблука

Для свіжих плям на допомогу прийдуть кислі яблука. Розріжте фрукти навпіл і енергійно потріть ними уражені ділянки. Потім прокип'ятіть каструлю близько 20 хвилин, щоб розпушити пригорілі залишки.

Вода та попіл

Ще один ефективний метод полягає у використанні суміші води та попелу. Розведіть попіл з водою у співвідношенні 1:3, а потім доведіть розчин до кипіння. Цей метод творить чудеса у видаленні пригорілого нагару.

Лимон

Лимони або лимонна кислота також можуть виявитися чудовими засобами для чищення. Ви можете натерти пригорілі ділянки лимоном або посипати їх лимонною кислотою. Нагрівання допоможе розчинити плями.

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Кавова гуща

Не поспішайте викидати кавову гущу. Вона слугує універсальним засобом для різних побутових завдань, зокрема для очищення пригорілих плям. Використовуйте її як м'який абразив, щоб зішкребти стійкі залишки.

Гірчичний порошок

Гірчичний порошок – ще один чудодійний засіб для видалення пригорілої їжі без подряпин. Змішайте гірчичний порошок з водою до стану густої сметаноподібної маси. Нанесіть цю суміш на уражену ділянку, залиште на 3-4 години, а потім просто видаліть засохлу пасту разом з пригорілими частинками.

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