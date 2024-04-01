Як швидко та без зусиль прочистити каналізацію: 3 ефективних лайфхаки

Обслуговування каналізації має важливе значення для запобігання засмічень і забезпечення безперебійної роботи. UAportal розповів про ефективні лайфхаки, які можна легко реалізувати на практиці.

Використання харчової соди та оцту

Корисний лайфхак для прочищення каналізації – це використання комбінації харчової соди та оцту. Спочатку висипте в каналізацію приблизно чашку харчової соди. Потім додайте чашку оцту.

Суміш має настоятися щонайменше 30 хвилин. Після цього каналізацію слід промити окропом, щоб змити залишки сміття.

Використання сантехнічної змійки

Ще один практичний лайфхак для прочищення каналізації – використання сантехнічної змійки. Почніть з того, що вставте її в злив і поверніть ручку, щоб витягнути і маневрувати нею по трубах. Коли відчуєте опір, поверніть ручку, щоб розбити засмічення.

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Профілактика за допомогою регулярного обслуговування

Варто раз на місяць використовувати очищувачі на основі ферментів, які допомагають розщеплювати органічні речовини в каналізаційних лініях. Крім того, промивання труб гарячою водою може допомогти очистити їх від будь-яких відкладень і забезпечити безперебійну роботу.

Нагадаємо, раніше ми писали про ще декілька простих порад, які допоможуть самостійно прочистити засмічену раковину.

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