Що категорично не можна викидати у каналізацію, щоб не спричинити засмічення

Не всі рідини, що використовуються в побуті, можна безпечно змивати в унітаз або зливати у раковину. В кращому випадку вони спричинять засмічення каналізаційної системи. Інші ж відходи можуть потрапити в струмки чи ріки, а згодом - у питну воду.

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Щоб не створити проблем собі та оточуючим, варто знати, що саме краще просто кикинути у смітник. Utopia описує речовини, які жодним чином не повинні потрапляти у каналізацію.

Що категорично заборонено викидати у каналізацію

Ліки не розчиняються у стічних водах і не можуть бути відфільтровані на очисних спорудах. Таким чином, існує ризик, що їх частинки потраплять у питну воду через ґрунтові води.

Харчові відходи, залишки їжі та упаковка мають потрапляти не в унітаз, а у спеціальні контейнери для сміття. Особливо небезпечні кулінарні жири та олії. Вони накопичуються на внутрішніх стінках труб і засмічують їх.

Пестициди та добрива. Хімічні речовини, присутні в цих продуктах, також становлять загрозу для ґрунтових та питних вод, якщо їх не утилізувати належним чином. Вони не повинні потрапляти у каналізацію чи інші відходи.

Вологі серветки різного призначення – для зняття макіяжу, освіжаючі, для чищення окулярів, дитячі серветки та підгузки – слід утилізувати не в туалеті, а у сміттєвих баках. Те саме стосується предметів жіночої гігієни: тампонів, прокладок, косметичних підкладок та ватяних паличок. Усі вони можуть спричинити засмічення каналізації.

Хоча недопалки сигарет забруднюють воду, вони також можуть завдати шкоди каналізаційній системі через засмічення. Тому їх теж необхідно утилізувати у контейнери для побутових відходів.

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Лаки та фарби, а також розчинники для цих речовин, не можна зливати у каналізацію. Залишки таких продуктів слід здавати у пункти збирання небезпечних відходів. Висохлі речовини не містять розчинників, тож інструкції щодо їх належної утилізації зазвичай вказані на упаковці.

Наповнювач для котячих туалетів швидко злипається, утворюючи грудки, і може стати причиною засмічення каналізаційних труб.

Нагадаємо, ми вже писали, які предмети не можна кидати до каналізації.

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