Історії, які зігріють серце і викличуть сльози сміху: найкращі романтичні комедійні фільми

Приготуйтеся до перегляду емоційних фільмів у світі романтичних комедій з 2010 по 2014 рік. UAportal розповів про фільми, в яких чудово поєднуються любов, гумор і життєві історії.

"Кохання та інші ліки"

Рейтинг IMDB: 6.7

Жанр: Комедія, драма, романтика

Країна виробництва: США

Тривалість: 1 год 52 хв

Рік виробництва: 2010

Режисер: Едвард Цвік

"Кохання та інші ліки" – це історія Джеймі Рендалла, чарівного фармацевтичного продавця, та Меґґі Мердок, впевненої у собі вільної духом дівчини. Їхні шляхи перетинаються, коли Джеймі потрапляє у бурхливу індустрію продажу віагри і знайомиться з Меґі, молодою жінкою з діагнозом хвороби Паркінсона на ранній стадії. Професійне та особисте життя Джеймі та Меґі переплітаються, і в них починається пристрасний роман, який кидає виклик їхнім поглядам на зобов'язання та складнощі романтичних стосунків.

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"1+1"

Рейтинг IMDB: 8.5

Жанр: Комедія,біографія, драма

Країна виробництва: Франція

Тривалість: 1 год. 52 хв.

Рік виробництва: 2011

Режисери фільму: Олів'є Накаш, Ерік Толедано

"1+1" розповідає правдиву історію неймовірної дружби між двома чоловіками з різних світів. Філіп, багатий аристократ, який став паралізованим нижче шиї внаслідок нещасного випадку під час польоту на параплані, наймає Дрісса, харизматичного і дотепного чоловіка з французьких проєктів, своїм доглядачем. Те, що спочатку починається як робота, перетворюється на надзвичайний зв'язок, оскільки Дрісс повертає в життя Філіпа радість, сміх і відчуття мети. Разом вони долають виклики інвалідності, раси та суспільних очікувань, навчаючи один одного цінних уроків.

"Весняні надії"

Рейтинг IMDB: 6.3

Жанр: Комедія, драма, романтика

Країна виробництва: США

Тривалість: 1 год 40 хв

Рік виробництва: 2012

Режисер: Девід Френкель

"Весняні надії" – це історія Кей та Арнольда, пари середнього віку, яка опинилася в застійному і безпристрасному шлюбі. Вирішивши відродити іскру та омолодити їхні стосунки, Кей переконує Арнольда відвідати інтенсивний курс сімейної терапії під керівництвом доктора Фелда. Виконуючи незручні вправи та долаючи свої найпотаємніші страхи та бажання, Кей та Арнольд вчаться мистецтву спілкування та заново відкривають для себе важливість любові та близькості.

"Вовк з Волл-стріт"

Рейтинг IMDB: 8.2

Жанр: Комедія, біографія, кримінал

Країна виробництва: США

Тривалість: 3 год

Рік виробництва: 2013

Режисер: Мартін Скорсезе

"Вовк з Волл-стріт" заснований на реальній історії Джордана Белфорта, харизматичного та амбітного біржового брокера, який стає причетним до розгулу корупції та зловживань на Волл-стріт у 1980-х та 90-х роках. Серед грошей, наркотиків і диких вечірок у Джордана зав'язуються бурхливі стосунки з Наомі Лапалья, його запальною і вольовою другою дружиною. Фільм представляє похмуру комедію, яка сатирично висміює жадібність і занепад фондового ринку, водночас показуючи злети і падіння його загадкового головного героя.

"Інша жінка"

Рейтинг IMDB: 6.0

Жанр: Комедія, романтика

Країна виробництва: США

Тривалість: 1 год 49 хв

Рік виробництва: 2014

Режисер: Нік Кассаветіс

"Інша жінка" розповідає про Карлі Віттен, успішного адвоката, яка дізнається, що її хлопець одружений і зраджує їй та своїй дружині Кейт. Шокована і спустошена, Карлі знайомиться з Кейт і закликає її об'єднатися, щоб знищити невірного чоловіка. Коли дует викриває ще більше коханок, вони вербують третю жінку, Ембер, яка нічого не підозрює, щоб приєднатися до їхньої місії помсти. Посеред своїх змов та інтриг три жінки зближуються і формують неймовірну дружбу, надаючи одна одній підтримку та сміх, необхідний їм у спільному скрутному становищі.

Нагадаємо, UAportal підготував 10 надихаючих і мотиваційних фільмів, які варто подивитися кожному.

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