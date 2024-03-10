Подорож крізь таємниці та інтриги: топ-5 детективних фільмів

Запрошуємо у кінематографічний світ таємниць та загадок з добіркою найкращих детективних фільмів, яку UAportal підготував для вас. Ці фільми пропонують захоплюючу подорож у світ розкриття злочинів.

Відео дня

"Шерлок Голмс"

Рейтинг IMDB: 7.6/10

Жанр: Детектив, пригоди, бойовик

Країна виробництва: США, Великобританія, Австралія

Тривалість: 128 хвилин

Рік виробництва: 2009

Режисер: Гай Річі

Шерлок Голмс і доктор Джон Ватсон вирушають на завдання, щоб зупинити лорда Блеквуда, ентузіаста темних мистецтв з амбіціями підкорити собі Британську імперію. Використовуючи унікальні детективні методи Голмса, вони розплутують зачіпки, що ведуть до Блеквуда серед лондонського хаосу.

"Зодіак"

Рейтинг IMDB: 7.7/10

Жанр: Детектив, драма, містика

Країна виробництва: США

Тривалість: 157 хвилин

Рік виробництва: 2007

Режисер: Девід Фінчер

"Зодіак" розповідає про кроки людей, одержимих пошуком вбивці-Зодіака у Сан-Франциско 1960-х і 70-х років. Журналісти та детективи ведуть розслідування на тлі зростаючих викликів та протидії влади.

"Дівчина з тату дракона"

Рейтинг IMDB: 7.8/10

Жанр: Детектив, драма, трилер

Країна виробництва: США, Швеція, Норвегія

Тривалість: 158 хвилин

Рік виробництва: 2011

Режисер: Девід Фінчер

Фільм "Дівчина з тату дракона" розповідає про розслідування Мікаеля Блумквіста та Лісбет Саландер темного минулого родини Ванґерів. На холодному шведському ландшафті їхнє розслідування виводить на перший план родинні зради та скандали. Вони стикається з низкою жахливих відкриттів.

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"Полонянки"

Рейтинг IMDB: 8.1/10

Жанр: Детектив, драма, містика, кримінал

Країна виробництва: США

Тривалість: 153 хвилини

Рік виробництва: 2013

Режисер: Дені Вільньов

"Полонянки" – це історія болісних пошуків Келлером Довером своєї зниклої доньки у Пенсильванії, які перетинаються з детективом Локі. Їхнє спільне розслідування, що балансує між надією та відчаєм, відкриває приховані грані життя передмістя.

"Початок"

Рейтинг IMDB: 8.8/10

Жанр: Детектив, пригоди, фантастика

Країна виробництва: США, Великобританія

Тривалість: 148 хвилин

Рік виробництва: 2010

Режисер: Крістофер Нолан

"Початок" здійснює метафізичне дослідження людського розуму, проєктуючи оповідь, керовану прагненням Кобба розшифрувати і маніпулювати сферами підсвідомості. Створюючи багатошарові картини сновидінь, команда починає рятувати майбутнє корпоративного магната, підкидаючи йому ідею.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про екшн-фільми, які покорили глядачів по всьому світу. Зокрема, ці фільми поклали шлях у майбутнє цього жанру.

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