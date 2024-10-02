Шукають пригоди на стороні: названо знаки зодіаку серед чоловіків, схильні до зрад

Деякі люди більш схильні до зрад у стосунках, ніж інші. За словами астрологів, найчастіше шукають пригод на стороні чоловіки Терези, Близнюки, Стрільці, Скорпіони та Риби. Читайте детальніше!

Терези

Чоловіки-Терези відрізняються чарівністю і легко підкорюють серця жінок. Вони вміють справляти незабутнє враження, але за цією маскою часто ховається бажання пофліртувати поза стосунками. Терези можуть здатися вірними партнерами, але коли в парі виникає напруга, шукають розради на стороні.

Близнюки

Близнюки славляться своєю непередбачуваністю. Ці чоловіки часто мають бажання зберегти "запасний аеродром" і не проти час від часу зустрічатися з колишніми партнерками. Вони не люблять обмежень і рутини, що може спонукати їх шукати нові враження поза стосунками. Їм важливо почуватися незалежними, і зрада може стати способом підтвердити це.

Стрілець

Стрільці відомі своєю любов'ю до свободи та пригод. Вони легко починають стосунки і так само легко завершують їх. Монотонність і рутина – головні вороги цих чоловіків, які завжди перебувають у пошуку нових вражень. Стрільці часто бояться упустити щось цікаве, тому зрада може стати для них способом зберегти інтерес до життя та стосунків.

Скорпіон

Скорпіони відомі своєю пристрастю та інтригами. Ці чоловіки можуть дурити або з бажання домінувати, або з помсти. Вони часто приховують свої емоції і можуть діяти таким чином через невпевненість чи ревнощі. Сексуальна енергія та любов до забороненого плоду часто спонукають Скорпіонів до зради, навіть якщо вони дуже люблять свого партнера.

Риби

Риби – мрійники та романтики, але не варто недооцінювати їхню схильність до обману. Їхня емоційність і прагнення до новизни іноді призводять до пошуку нових стосунків. Риби можуть здатися ніжними та турботливими, але в той же час вони шукають нові емоції на стороні. Алкоголь та романтична атмосфера часто стають каталізаторами їх зрад.

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