Їм не догодити! Названо найпримхливіші знаки зодіаку

У кожної людини є свої сильні та слабкі сторони, переваги та недоліки. Однією з вад, здатних зіпсувати стосунки з іншими, є примхливість. За словами астрологів, особливо відчувається ця риса у характері Риб, Левів та Тельців.

Риби

Абсолютний король капризів – Риби. Уродженцями знаку управляє стихія води, яка може бути надзвичайно мінливою. Риби за кілька миттєвостей можуть змінити свої погляди і виплеснути на навколишніх стрімкий потік забаганок, особливо, коли їм щось не подобається.

Нептун, який нерозривно пов'язаний із Рибами, також може бути відповідальним за цю рису характеру. Восьма планета Сонячної системи символізує мрії, ілюзії, таємниці та духовність. Нептун любить втручатися в емоційне життя Риб, через що вони часто бувають у поганому настрої, ображаються і вередують. Тому, коли ви маєте справу з уродженцями знаку, краще бути обережним зі словами та жестами.

Лев

Примхи Лева залежать від його настрою та того, наскільки його щось хвилює. Уродженцям знаку властиво боротися за те, що для них важливе. Іноді людям, народженим під знаком Лева, можуть важко зупинитися на шляху до досягнення своєї мети. Вони не надто турбуються про інших, адже зосереджені виключно на собі.

Телець

Тельці зазвичай поступливі і спокійні, але вони мають і гіршу рису характеру. Одна з них – пристрасть до розкоші. Саме тоді, коли перший план виходить прагнення багатству, проявляється і примхлива сторона Тельців. Телець буде відвертатися від усіх варіантів, які здаються йому негідними.

Готель середньої якості для відпустки? Це неможливо. Телець шукатиме того, хто на відпочинку ставитиметься до нього як до короля. Це може бути обтяжливим для оточуючих, адже тоді Телець не піде на компроміс. Крім того, у такій ситуації вилізе назовні впертість уродженців знаку.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.