Їм не судилося бути разом: чотири пари знаків зодіаку, які швидко розлучаються

Є пари, які здаються одним цілим, а є такі, які швидко розуміють, що вони не мають майже нічого спільного. Астрологи розповіли, яким уродженцям зодіакального кола не судилося бути разом.

Овен та Рак

Овни, зазвичай, дуже енергійні, готові діяти. Раки емоційні та чуттєві. Поспіх - останнє, що їм потрібно в житті. Різний підхід викликає часті та непереборні суперечки. І ні той, ні інший не готові змінити свої принципи.

Телець та Водолій

Тельці зазвичай цінують стабільність та традиції, а Водолії прагнуть свободи. Ці цінності аж ніяк не поєднують їх, а навпаки – створюють розрив у їхніх стосунках. Найчастіше це закінчується дуже швидко – взаємні закиди болючі.

Близнюки та Діва

Близнюки можуть здатися надто мінливими та нестабільними для зрілої Діви. У них також інші цінності в житті, і проблеми вони вирішують по-різному. Якщо Близнюки часто сподіваються, що труднощі "випаруються" і змінюють свою думку п'ять разів на день, то Діви роблять це зовсім інакше – якщо є проблема, є рішення, і відбувається це дуже чітко і цілеспрямовано.

Лев та Скорпіон

Ці два знаки зодіаку – сильні особи і обидва прагнуть лідерства, що може призвести до суперництва. Ніхто з них не буде готовим піти на компроміс. Цей союз невдалий з перших миттєвостей.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.