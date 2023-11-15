Їм будуть заздрити всі навколо! Названо улюбленців удачі, для яких 2024 рік стане 'казкою'

У 2024 році деяким знакам зодіаку судилося сяяти яскравіше за інших. На чотирьох щасливчиків чекає успіх у всьому – вони можуть розбагатіти, багато подорожувати, здійснити давні мрії і знайти справжнє кохання. За словами астрологів, йдеться про Стрільців, Левів, Терезів і Тельців.

Стрілець

Для Стрільців 2024 буде наповнений достатком і удачею. Оптимістичний та заповзятливий характер уродженців знаку підштовхне їх до підкорення великих вершин, а бажання дослідити нові горизонти подарує безліч невипадкових зустрічей. Стрільці отримають доступ до цінних зв'язків та ресурсів, що дозволить збільшити доходи у рази. Одинокі також матимутть шанс зустріти другу половинку

Лев

На початку нового року перед Левами відкриється шлях до успіху та самореалізації. Впевненість та рішучість уродженців знаку допоможуть їм використати можливості, які з'являються на шляху. Зірки пророчать Левам кар'єрний ривок та солідні доходи. Так само в повітрі почнуть витати романтика та пристрасть, уродженці знаку можуть навіть зіграти весілля.

Терези

Для Терезів 2024 буде повний сприятливих можливостей і вдалих зустрічей, вони легко і спритно зможуть орієнтуватися в різних ситуаціях. Крім того, уродженці знаку відчують справжнє почуття любові та знайдуть те щастя, про яке давно мріяли. Завдяки своїй вродженій чарівності, дипломатичності та непохитному самовладанню Терези досягнуть всіх поставлених цілей.

Телець

Завдяки своїй рішучості та практичності, Тельці у 2024 році максимально використають свою смугу успіху. У сфері кар'єри та фінансів на них чекає стійке зростання – відчиняться нові двері, які дадуть змогу проявити свої вміння та таланти. Більше того, у питаннях кохання та стосунків у Тельців не буде жодних труднощів. Вони також зможуть вести здоровий спосіб життя, почнуть регулярно займатися спортом та стежити за собою.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.