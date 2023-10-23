Їм будуть заздрити всі навколо! Чотири знаки зодіаку стануть улюбленцями удачі

Сезон Скорпіона стане "золотим" періодом для чотирьох уродженців зодіакального кола, яких можна назвати головними улюбленцями фортуни. Перед ними відкриються нові можливості, а заповітні мрії почнуть збуватись. У списку щасливчиків – Скорпіони, Тельці, Водолії та Діви.

Скорпіон

23 жовтня Сонце залишає знак Терезів – і переходить у наступний знак Скорпіона. На уродженцях знаку буде зосереджено енергію зірки, що обов'язково позначиться на багатьох сферах життя. Зрозуміло, це вплине і на фінансове становище – Скорпіони зможуть досягти великих успіхів на роботі та збільшать прибутки у рази.

Телець

Початок сезону Скорпіонів також вплине на Тельців. 23 жовтня – перший день "білої смуги", коли Тельці відчують, що удача на їхньому боці, а всі починання виявляться успішними. Уродженці знаку можуть просунутися кар'єрними сходами і отримати заслужену винагороду за свою роботу.

Водолій

Можливо, минулий місяць був не найкращим для вас у фінансовому плані, але зараз є чудова нагода змінити це. Протягом цього сприятливого тижня важливо ретельно продумати свої доходи та витрати. Дотримуючись плану, ви зможете знайти додаткові кошти на покупку, про яку давно мріяли.

Діва

Вас також може очікувати дуже пристойний тиждень із погляду фінансів. Це буде своєрідною нагородою за те, що вдалося пережити важчий період. Чекайте, що багато справ улагодяться, і це дозволить вам зітхнути з полегшенням. Відсутність проблем у сфері витрат означатиме, що кошти на розваги точно знайдуться. Ви заслуговуєте на такий подарунок!

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.