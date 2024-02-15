Їм будуть заздрити всі! Чотири знаки зодіаку можуть розбагатіти до кінця року

2024 рік може принести феноменальне зростання доходів для чотирьох уродженців зодіакального кола, що буде пов'язане з особливим положенням планет. За словами астрологів, у списку щасливчиків Тельці, Скорпіони, Овни та Водолії.

Телець

2024 рік для Тельців буквально пройде у процвітанні та достатку – особливо вдалими виявляться квітень та травень, коли можливий справжній прорив у кар'єрі та зростання доходів. Особливо це стосується уродженців знаку, які працюють у сфері інформаційних технологій, а також займаються охороною здоров'я. Найбільш "грошовим" місяцем стане червень.

Скорпіон

У червні Юпітер, управитель фінансового сектора, входить у ваш будинок капіталу та інвестицій – і Скорпіони зможуть отримати велику суму грошей як інвестицію у свій бізнес. Але по-справжньому великі гроші очікуються у молодик у Стрільці 1 грудня 2024 року.

Овен

Найбільш успішним часом для Овна стане період поєднання Венери, управительки фінансів цього знаку, з Юпітером – з 25 по 28 травня. Але вже у квітні ви відчуєте новий приток грошей – завдяки особистому проєкту очікується велике зростання як самооцінки, так і фінансів.

Водолій

Плутон, планета великих фінансів, знаходиться у вашому знаку з січня 2024 року. Більше того, це додасть вам терпіння розвивати власний проєкт протягом року, так що нічого не бійтеся! Просто довіртеся своїй інтуїції – завдяки Плутону цей рік буде для вас чарівним. Найбільш важливими періодами виявляться червень та вересень.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.