Їх важко ігнорувати! Названо жінок, які привертають увагу чоловіків як магніт

Деякі жінки здатні зачарувати чоловіків буквально з першого погляду. Вони мають магнетизм, перед яким неможливо встояти. За словами астрологів, йдеться про Скорпіонів, Овнів та Терезів. Читайте детальніше!

Скорпіон

Важко знайти загадковіших жінок, ніж Скорпіони. Уродженки знаку справжні майстри кокетства – вони вміють одягатися і поводитися так, щоб усі погляди були прикуті до них. Більше того, здатні справити приголомшливе враження на того, хто їм сподобався. Чоловіки не можуть встояти перед чарами цих жінок і зроблять усе, щоб підкорити їх.

Овен

Цей вогненний знак зодіаку любить конкуренцію – і в коханні також. Жінок-Овнів зазвичай цікавлять чоловіки, серце яких завоювати непросто. Спонтанні та енергійні уродженки знаку виділяються серед інших, спокійніших жінок. Чоловікам подобається їхня самовпевненість – Овни точно знають, що їм потрібно від життя.

Терези

Жінка-Терези – неземний романтик, яким керує планета кохання – Венера. Флірт та романтика у неї в крові, тому не дивно, що чоловіки надовго залишаються під її чарами. Така жінка може фліртувати просто заради розваги, а коли чоловік потрапляє до її пастки, зникає. Вона знає собі ціну.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.