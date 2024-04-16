Їх вразить стріла Купідона! Три знаки зодіаку зустрінуть справжнє кохання у квітні

Тригон Венери та Нептуна закрутить голови трьом знакам зодіаку. За словами астрологів, бурхливий роман зірки обіцяють самотнім Овнам, Дівам та Рибам. Зміни, які відбудуться у їхньому житті, будуть настільки кардинальними, що змусять поглянути на світ інакше.

Овен

Завантажені роботою Овни звикли бігти у справах, навіть не обертаючись на всі боки. Однак особлива зустріч все ж таки відбудеться. Уродженці знаку побачать того, хто змусить їхнє серце битися частіше, і більше не захочуть розлучатися. За щирі почуття завжди варто боротись – і все вийде.

Діва

Самотні Діви вже давно живуть у передчутті великих змін, і квітень подарує їм таку можливість. Уродженці знаку зустрінуть людину зі схожими поглядами на світ – спільні інтереси стануть міцною основою для стосунків, і реальність перевершить найсміливіші очікування. Діви можуть зіграти весілля вже до кінця року – тож можна сміливо будувати плани.

Риби

Риби, які вже давно розчарувалися в коханні, раптом зрозуміють, що скучили за сильним биттям серця. Вони знову відкриються почуттям, і доленосна зустріч не забариться. Уродженці знаку можуть зустріти свою другу половинку навіть на ділових переговорах. Головне – відпустити минуле та навчитися цінувати сьогодення.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.