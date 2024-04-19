Їх не обвести! Три знаки зодіаку розпізнають обман як детектор брехні

Деякі люди мають сильну інтуїцію, що дозволяє їм легко розпізнавати брехню. За словами астрологів, розкрити задум співрозмовника за лічені хвилини можуть Скорпіони, Риби та Діви. Вони справжній детектор брехні!

Скорпіон

Загадкові Скорпіони відрізняються гострою інтуїцією та вмінням читати людей. Вони швидко розуміють, що приховує інша людина за маскою. Уродженці знаку знаходяться під заступництвом Плутона, який символізує трансформації та таємниці. Це дає їм талант психолога, дозволяючи порозумітися з ким завгодно. Скорпіони знають про свою силу та вміло користуються нею.

Риби

Рибами управляє Нептун, планета ілюзій та інтуїції, що дарує уродженцям знаку сильну емоційну чутливість. Вони буквально розуміють наміри інших навіть без слів. Риби чітко знають, коли їх намагаються обвести довкола пальця. Вони здатні викрити навіть найвправніших брехунів.

Діва

Діви, які завжди і у всьому прагнуть ідеалу, використовують свої гострі аналітичні здібності, щоб розкрити брехню. Уродженці знаку звертають увагу на деталі, яких інші не помічають. Хоча Діви здаються неемоційними, насправді вони дуже чутливі. І це робить їх справжніми детекторами брехні.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.