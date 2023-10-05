Їх не обдурити: названо три знаки зодіаку, які в коханні не ведуться на гарну зовнішність

Багато хто говорить, що зовнішність не має значення, але все ж таки при першому знайомстві саме зовнішній вигляд часто відіграє важливу роль. Проте, за словами астрологів, є три знаки зодіаку, які відчувають людей серцем та не ведуться на гарні очі. Йдеться про Тельців, Раків та Стрільців.

Телець

Телець завжди твердо стоїть на землі і хоче вибрати "правильного" партнера, який не намагатиметься будь-яким чином на нього вплинути. Тому питання зовнішності для нього другорядні. Перш ніж він кимось зацікавиться по-справжньому, пройде багато часу, за який він наведе про потенційного партнера довідки та дізнається про всі аспекти його особистості.

Рак

Рак – домосід, і сім'я для нього – найбільша цінність. Тому він намагатиметься вибрати партнера зі схожими поглядами. Це має бути людина, яка також поважає сімейні цінності і буде вірною. Тому не обов'язково бути красенем чи красунею, щоб підкорити серце уродженців цього знаку.

Стрілець

Стрілець - вогненний знак зодіаку, для якого зазвичай важливі естетичні цінності, але не в любові. У стосунках для уродженців знакау – найважливіше почуття свободи та довіри. Стрілець повинен розуміти, що йому є на кого покластися і з ким поділити всі почуття. Він має бути на одній хвилі із супутником.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.