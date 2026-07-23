Ідеальна вечеря за 10 хвилин
Не знаєте, що приготувати сьогодні? Ловіть швидкий, простий та дуже смачний рецепт!
Інгредієнти:
• Куряче філе — 400 г
• Сіль та перець
• Крохмаль
• Олія
• Pripravka Wok sauce Kung Pao
• Броколі — 200 г
• Шампіньйони — 150 г
• Морква — 100 г
• Болгарський перець — 120 г
• Стручки зеленого гороху — 100 г
Спосіб приготування:
1. Розберіть броколі на невеликі суцвіття. Наріжте інші овочі та пробланшуйте все разом на пательні протягом кількох хвилин.
2. Посоліть та поперчіть курку. Обваляйте її в крохмалі та смажте окремо до золотистого кольору.
3. Додайте до курки соус Pripravka Wok sauce Kung Pao та тушкуйте мʼясо ще кілька хвилин.
4. Змішайте курку з соусом та овочі. Подавайте з ри