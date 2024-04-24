Ідеальні штори без прасування: як цього досягти

UAportal розповів про цікаві способи прасування штор нетрадиційним методом. Ці практичні поради пропонують ефективні методи, які не потребують використання праски.

Використання пари

Потрібно повісити штори у ванній та увімкнути гарячу воду. Пара допоможе розгладити складки і надасть шторам бажаного вигляду. Залиште їх висіти приблизно на 15-20 хвилин, а потім обережно проведіть руками по тканині, щоб розгладити складки, що залишилися.

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Техніка з кубиками льоду

Киньте кілька кубиків льоду в сушарку зі зім'ятими шторами і залиште на високій температурі приблизно на 10-15 хвилин. Пара від танення кубиків льоду допоможе розгладити складки на тканині.

Метод вологого рушника

Розкладіть штори на столі і покладіть вологий рушник зверху на складки. Притисніть рушник, щоб волога проникла в тканину. Залишивши вологий рушник на шторах на кілька годин, зніміть його і дайте їм висохнути на повітрі.

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