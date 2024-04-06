Як прати штори, щоб вони не м’ялися: лайфхак від досвідчених господинь

Наявність штор в оселі надає їй особливого затишку. Вони виглядають ідеально, коли є чистими та ретельно випрасуваними. Зазвичай, прати такі текстильні вироби не складає труднощів, адже сучасні пральні машини оснащені режимами для делікатних матеріалів, таких як шовк або вовна.

Проте, часто після прання штори сильно мнуться. Цю проблему можна вирішити, використовуючи простий, але ефективний лайфхак, пише Телеграф.

Як зробити, щоб штори не м’ялися після прання

Для того, щоб штори з синтетичних матеріалів виглядали ідеально, досить повісити їх мокрими. Вони самі випрямляться під власною вагою. Що стосується штор з інших матеріалів, краще їх сушити на горизонтальній та чистий поверхні або використовувати сушарку.

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Щоб уникнути сильного зминання штор з інших тканин, можна скласти їх кубиками та помістити у пральний мішок.

Не заповнюйте барабан пральної машини до країв. Оптимально, коли брудні речі займають лише третину його об’єму.

Існує також ефективний спосіб зберегти штори гладенькими після прання: використовуйте кондиціонер для білизни або маску для волосся. Необхідно додати лише одну ложку в отвір для ополіскувача. Це дозволить тканині стати м’якшою і вбереже від складок.

Раніше команда UAportal розповідала, як ефективно прати речі без шкоди для якості та кольору.

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