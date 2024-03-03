HyperOS встановлюють на моделі Xiaomi 13 Pro: Що нового

Користувачі Xiaomi по всьому світу, особливо ті, хто володіє Xiaomi 13 Pro, зараз у захваті від розгортання нової операційної системи HyperOS. Це ще один важливий крок, оскільки Xiaomi продовжує переводити свої пристрої на цю власну операційну систему. UAportal розповідає подробиці.

Оновлення

Оновлення прошивки з номерами збірки OS1.0.1.0.UMBMIXM/OS1.0.1.0.UMBEUXM нещодавно стало доступним для користувачів. Оновлення вагою приблизно 1,5 ГБ вже поетапно встановлюється на пристрої в глобальному регіоні та країнах Європи, Близького Сходу та Африки.

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Що нового

Прошивка включає грудневий патч безпеки від Google, який забезпечує підвищений рівень захисту пристроїв.

Інтерфейс

Крім того, користувачі можуть розраховувати на новий свіжий інтерфейс з низкою цікавих функцій. Xiaomi 13 Pro тепер може похвалитися покращеною анімацією, оптимізованою оперативною пам'яттю і безліччю інших поліпшень, що забезпечують більш плавну і ефективну роботу.

Будьте впевнені, що з HyperOS Xiaomi прагне запропонувати користувачам бездоганну та інноваційну операційну систему, постійно визнаючи важливість надання останніх оновлень безпеки поряд з розширеною функціональністю та інтуїтивно зрозумілим користувацьким інтерфейсом.

Нагадаємо, ми писали про те, що акумулятор телефону може швидко розряджатися через одну поширену помилку, яку допускають користувачі. Це призводить до зношування компонентів вашого гаджета.

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