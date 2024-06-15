Honor представляє навушники TiinLab: що відомо про функції та ціну

Компанія Honor представила свою останню новинку Honor TiinLab Open-Back Buds. UAportal розповів, що навушники пропонують цілу низку вражаючих функцій та вдосконалень.

Перш за все навушники Honor TiinLab Open-Back Buds можуть похвалитися новітньою технологією Bluetooth версії 5.3, яка забезпечує безперебійне з'єднання. Крім того, користувачі можуть насолоджуватися високоякісним звуком завдяки підтримці кодеків AAC і SBC. Навушники також оснащені 13,4-міліметровими динаміками, що забезпечують виняткову якість звуку, і декількома мікрофонами для чіткого зв'язку.

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Однією з визначних особливостей Honor TiinLab Open-Back Buds є їхній клас захисту IP54, що означає, що вони стійкі до води та поту. Це робить їх ідеальними для інтенсивних тренувань та активного відпочинку на свіжому повітрі. Щоб налаштувати навушники відповідно до особистих уподобань, користувачі можуть використовувати спеціальний додаток Honor на своїх смартфонах.

Що стосується часу автономної роботи, Honor TiinLab Open-Back Buds дійсно вражають. До 40 годин відтворення на одному заряді, користувачі можуть насолоджуватися тривалим використанням без необхідності частої підзарядки. Цей чудовий час автономної роботи гарантує безперебійне відтворення музики та дзвінки протягом усього дня.

Компанія Honor оголосила, що навушники TiinLab Open-Back Buds з'являться у продажу в Китаї 22 березня за доступною ціною $69. Однак після запуску ціна буде збільшена до $76.

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