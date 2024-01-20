Honor Pad 9 вийде на глобальному ринку: Що відомо про пристрій

Компанія Honor збирається випустити глобальну версію свого довгоочікуваного планшета Pad 9, який вперше був представлений в Китаї в грудні минулого року. UAportal розповідає детальніше про пристрій.

Що відомо

Honor Pad 9 оснащений LCD-дисплеєм з роздільною здатністю 2560×1600 пікселів і яскравістю 550 ніт, і все це на екрані діагоналлю 12,1 дюйма. Крім того, планшет оснащений унікальною функцією – підтримкою плавного оновлення екрана з частотою 120 Гц, що забезпечує плавність роботи користувача.

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Процесор

Під капотом пристрою знаходиться потужна начинка: процесор Snapdragon 6 Gen 1 в парі з 8 ГБ або 12 ГБ оперативної пам'яті. Об'єм пам'яті може бути збільшений до 256 ГБ або 512 ГБ.

Акумулятор та камера

Крім того, Honor Pad 9 оснащений великим акумулятором ємністю 8300 мАг, а також технологією швидкої зарядки потужністю 35 Вт. Що стосується оптики, то планшет може похвалитися 13-мегапіксельною основною камерою та доповненою 8-мегапіксельною фронтальною камерою для захоплюючих відеодзвінків і селфі.

Нагадаємо, ми писали про те, що акумулятор телефону може швидко розряджатися через одну поширену помилку, яку допускають користувачі. Це призводить до зношування компонентів вашого гаджета.

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