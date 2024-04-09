Головні заборони при стрижці волосся: 3 основні прикмети
Протягом всієї історії стрижка волосся супроводжувалася дотриманням певних правил. У народних традиціях існують різні прикмети, які застерігають людей від потенційних неприємностей, що можуть виникнути. UAportal розповів, що розуміння цих основних заборон має вирішальне значення для уникнення будь-яких небажаних наслідків.
Що стосується стрижки волосся, то існує давнє повір'я, що її ніколи не слід проводити прямим родичам. Ця давня традиція походить від віри в те, що це може спричинити несприятливі наслідки. Ось кілька конкретних рекомендацій, які детально пояснюють, кому слід уникати стрижки волосся один одному
- Дочка повинна утримуватися від стрижки волосся свого батька.
- Аналогічно, матері рекомендується уникати підстригання волосся своєї дитини.
- У стосунках між подружжям вважається несприятливим для дружини стригти чоловіка, і навпаки.
Цікаво, що за народними віруваннями практики стрижки волосся також переплітаються з днем народження людини. Наприклад, якщо хтось народився в середу, неділя вважається сприятливим днем для стрижки.
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І навпаки, ті, хто народився в четвер, можуть вибрати будь-який з наступних днів для стрижки: неділя, понеділок, вівторок або п'ятниця. У свою чергу, народжені в п'ятницю можуть обрати для стрижки понеділок, четвер, суботу або неділю. Для тих, хто народився в суботу, п'ятниця є ідеальним днем для стрижки.
Одна з найгірших прикмет, пов'язаних зі стрижкою волосся, стосується самого процесу. Це повір'я виходить за рамки простого забобону, оскільки стверджує, що люди, які підстригають самі себе, не лише ризикують своїм здоров'ям, але й можуть несвідомо притягувати смерть. Згідно з цією прикметою, кожне відрізане пасмо фактично віднімає один рік від тривалості життя людини.
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