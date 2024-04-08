У які дні не можна прибирати, аби не втратити гроші й удачу

Коли справа доходить до прибирання будинку, багато людей не звертають особливої уваги на день тижня. Незалежно від того, чи це витирання підлоги, чищення поверхонь від пилу, чи догляд за килимами, рутинні справи часто не враховують будь-яких потенційних наслідків. UAportal розповів, що день тижня для прибирання відіграє важливу роль у залученні грошей та удачі.

За народними повір'ями, п'ятниця є найбільш несприятливим днем для прибирання житла. Займатися такими діями, як протирання підлоги, витирання пилу та обробка килимів саме в цей день вважається вкрай небажаним. Отже, рекомендується перенести ці завдання на інший час.

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Ігнорування таких рекомендацій, згідно з повір'ями, може призвести до різних неприємностей. Зокрема, тих, хто нехтує цими прикметами, можуть спіткати фінансові проблеми. У сім'ї може зменшитися джерело доходу і, на жаль, родина може зіткнутися з жахливими реаліями бідності.

Нещастя може спіткати не лише голову сім'ї, але й усіх мешканців будинку. Їхні статки зменшуються, а удача, здається, вислизає крізь пальці.

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